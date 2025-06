Altercation à l’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye : la direction dément les rumeurs sur des fonds détournés

Le Centre hospitalier Roi Baudouin de Guédiawaye a réagi ce 23 juin à la suite de la publication d’informations relayées dans la presse concernant une altercation entre deux chefs de service liée à la gestion d’une enveloppe de 25 millions de francs CFA. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, la direction de l’établissement hospitalier dément ces affirmations et apporte des précisions.



Selon le document signé par la direction de l’hôpital, « l’altercation entre deux chefs de service fait suite à une réunion hebdomadaire du staff de l’établissement, avec comme seul point à l’ordre du jour : informations et échanges ». Durant cette séance, des « échanges verbaux discourtois » ont éclaté entre les deux responsables, dégénérant plus tard en « altercation physique ». Face à cet incident, « le Directeur a pris les dispositions administratives prévues en de pareilles circonstances », tout en assurant que « toutes les mesures subséquentes nécessaires seront prises ».



La direction rappelle à tous les agents et usagers que « l’hôpital doit demeurer un havre de paix » et invite à faire preuve de respect et de cordialité dans tous les rapports professionnels. Concernant la rumeur selon laquelle la dispute serait liée à la gestion d’une enveloppe budgétaire de 25 millions, la direction est catégorique : « La Direction dément formellement l’information selon laquelle la réunion en question porterait sur l’utilisation d’une enveloppe de 25 millions. »



Enfin, la direction affirme rester « résolument engagée dans la transformation qualitative de l’offre de service dans la structure », en appelant les usagers à rester confiants.