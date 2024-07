Altercation au parlement de la CEDEAO : Seydi Gassama apporte son soutien à Guy Maruis Sagna

Seydi Gassama, directeur exécutif de la section d’Amnesty International au Sénégal s'exprime après les altercations entre Guy Marius Sagna et certains députés lors de la session parlementaire de la CEDEAO. Il l'a fait savoir sur les réseaux sociaux. Selon Gassama, "les députés du parlement de la CEDEAO ne sont pas des diplomates. Ils représentent les peuples de la CEDEAO et doivent dire les maux de la communauté et de ses États membres avec leurs mots".



Pour rappel, lors de cette session le député sénégalais a eu des prises de becs avec certains de ses collègues car il a critiqué les États ouest africain. Ce qui n'a pas été du goût de certains. Soutien et solidarité avec Honorable Guy Marius Sagna".