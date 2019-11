Altercation entre Cavani et Messi ! « Viens te battre » aurait lancé l’Uruguayen et la réponse de l’Argentin : « quand tu veux »

La rencontre entre l’Argentine et l’Uruguay s’est terminée sur un match nul 2-2. Agüero et Messi ont répondu à Cavani et Suarez mais la rencontre a également été marquée par une embrouille entre la Pulga et le buteur du PSG. Les deux joueurs n’ont pas arrêté de se chercher et de se parler sur le terrain.



Le quotidien Olé, parcouru par Footmercato rapporte la scène. « Viens te battre » aurait lancé l’Uruguayen. Réponse de l’Argentin : « quand tu veux ». Les images de la rencontre montrent en effet la tension entre les deux hommes. Des médias argentins parlent même d’une altercation à la pause où Luis Suarez en personne aurait été obligé d’intervenir pour éviter que ça aille plus loin.