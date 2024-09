Aly Ngouille NDIAYE quitte l’APR et annonce le lancement de son parti politique

Les choses se corsent pour l’Alliance de la République (APR). A moins de deux (2) mois des législatives anticipées, la saignée continue au sein de l'APR. Après Amadou BA, Cheikh Issa SALL et Maguette SENE, Aly Ngouille NDIAYE se démarque de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). Le maire de Linguère, annonce le lancement de son propre parti politique : « le Parti pour la Souveraineté et le Développement/Jiitel Njariñu reewmi (PSD, Njariñe) ».



Le quotient Source A, rapporte que l’ex-ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, a déjà pris l’option « d’y aller en coalition ».