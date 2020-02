Aly Ngouille Ndiaye: « Le Sénégal est prêt à faire face à la menace terroriste »

Le ministre sénégalais de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a soutenu que « le Sénégal est prêt à faire face à la menace terroriste », lors d’un exercice de simulation ce jeudi à Dakar. Le ministre a aussi rappelé que le président de la République a déjà pensé, depuis bientôt quatre (4) ans qu’il fallait se préparer, et a mis en place un cadre nommé le Cadre d’intervention et de coordination interministériel des opérations de lutte anti-terroriste. M. Ndiaye a informé que "500 éléments ont été engagés dans cet exercice, plus les moyens matériels pour montrer qu’on est prêt". Suivez la vidéo !!!