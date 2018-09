Aly Ngouille Ndiaye invite la Police à « rester ferme » dans la protection de la République

Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a invité la Police à « rester ferme dans la protection de la République, de la paix et de la préservation et de la quiétude des populations », lors de l’installation du nouveau patron de la Police, Ousmane Sy.



« Aujourd’hui plus que par le passé, la gestion de la sécurité est à la croisée des chemins. La demande sociale sécuritaire est devenue de plus en plus forte et pressante, notamment dans le cadre de la lutte contre toutes formes de criminalité », a dit le ministre.



Aly Ngouille Ndiaye a également demandé le nouveau Directeur général de la Police, en remplacement de Oumar Maal, qui doit prendre sa retraite, d’inviter ses éléments à faire preuve de « zèle inutile dans les actions ».



Ousmane Sy s’est engagé à améliorer les rapports police-populations, la densification du maillage sécuritaire, le renforcement de l’efficacité opérationnelle, la lutte contre la criminalité, le réarmement des personnels.



« Les dérives sur les réseaux sociaux seront combattues. La Police va mettre l’accent sur la prévention des menaces cybercriminelles et la répression des infractions commises aux moyens des technologies et de la communication, dans le but d’accompagner la société vers un cyberspace sécurisé et pacifié », a souligné Ousmane Sy.