Casamance : 1 057 hectares sauvés de la salinisation grâce aux digues anti-sel de Coubalan

La lutte contre la salinisation des terres agricoles en Casamance franchit un cap décisif. Dans la commune de Coubalan, la réalisation de trois digues anti-sel a permis de protéger durablement plus d’un millier d’hectares de terres cultivables, redonnant ainsi espoir aux producteurs locaux. En visite sur l’un des ouvrages, dimanche, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué les résultats obtenus grâce au Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur (PROVALE-CV).« Les trois digues anti-sel, d’une longueur totale de 22 kilomètres, ont permis de protéger 1 057 hectares contre la salinisation, permettant ainsi aux producteurs de pratiquer l’agriculture dans de meilleures conditions », a déclaré le chef de l’État dans la vallée de Coubalan. Cette visite s’est déroulée en présence du maire Mamadou Lamine Sora, de chefs coutumiers des Kalounayes, d’autorités administratives et de plusieurs membres du gouvernement.Pour Bassirou Diomaye Faye, ces terres récupérées ouvrent des perspectives nouvelles. « Ces hectares agricoles vont permettre une grande exploitation du potentiel agricole du territoire », a-t-il souligné, annonçant des mesures d’accompagnement concrètes. L’État prévoit notamment une dotation en tracteurs et motoculteurs au profit des producteurs, ainsi que l’intervention, dès la semaine prochaine, des services du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, rapporte Aps. La Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE) sera mobilisée pour exploiter la nappe phréatique et implanter des forages destinés à soutenir l’agriculture et l’élevage, en toute saison.Au-delà de la lutte contre le sel, le président a dévoilé une ambition plus large, annonçant la création de coopératives agricoles communautaires dans la zone. « Il faut considérer l’agriculture comme une véritable entreprise, capable d’assurer la sécurité alimentaire des familles et de nourrir le pays », a-t-il insisté.S’inscrivant dans le cadre du « Plan Diomaye pour la Casamance », doté de 53 milliards de francs CFA, cette tournée économique, prévue du 20 au 25 décembre 2025, vise à renforcer la relance économique, consolider la paix et favoriser le retour durable des populations déplacées.