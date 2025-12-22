Affaire du décès par balle à Keur Mbaye Fall : les révélations du mari lors de son interrogatoire

Du nouveau dans l'affaire de la dame tuée par balle à Keur Mbaye Fall, dans le département de Pikine. Suspecté d'être l'auteur du coup mortel, le mari de la victime a livré sa version des faits lors de son interrogatoire.

Face aux enquêteurs de la brigade de gendarmerie de la zone franche industrielle, il a affirmé avoir acheté le pistolet, un Taurus, à un individu identifié seulement par l'initiale « P… », dont il dit ne pas connaître l'identité. Selon ses déclarations, il ignorait que l'arme était chargée. « En manipulant l'arme, j'ai atteint mon épouse par accident », a-t-il expliqué aux enquêteurs.

Cependant, l'enquête révèle des éléments troublants. Le modèle de pistolet serait réservé exclusivement aux forces de sécurité, et le suspect ne détenait aucune autorisation pour le posséder. Malgré une réquisition des gendarmes pour retrouver le vendeur, le mari refuse de coopérer pour identifier la source de l'arme.

Les proches du suspect décrivent un couple harmonieux, tandis que la famille de la victime conteste cette image. Une enquête de voisinage est en cours pour éclaircir cette divergence.

Le mis en cause, actuellement en garde à vue, est poursuivi pour "homicide involontaire, détention illégale d'arme et défaut de documents".



Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes de la mort.