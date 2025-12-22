Tournée économique en Casamance : des voix s’élèvent à Kolda pour dénoncer une « injustice »

Alors que le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, effectue une tournée économique de cinq jours en Casamance, la région de Kolda se sent une nouvelle fois reléguée au second plan. Après avoir été absente lors de la formation du dernier gouvernement, Kolda ne figure pas non plus dans l’agenda présidentiel de cette visite dans le sud du pays, suscitant incompréhension et colère chez une partie des populations locales.



À Kolda, Abdoulaye Cissé, citoyen engagé et acteur politique, ne cache pas son amertume. Selon lui, cette mise à l’écart est difficilement justifiable. « Les populations ne comprennent pas. Il est inadmissible que le Président de la République se rende dans le pôle sud, plus précisément à Ziguinchor et Sédhiou, tout en occultant la région de Kolda », déplore-t-il. Pour M. Cissé, cette absence renforce le sentiment d’injustice vécu par les habitants du Fouladou.



L’acteur politique, tout comme d’autres citoyens à travers les réseaux sociaux, appelle ainsi le Chef de l’État à « réparer cette injustice » en accordant à Kolda l’attention qu’elle mérite. « Nous refusons que le sort de la région soit scellé entre les quatre murs d’un bureau à Ziguinchor ou à Sédhiou », avertit-il, estimant que les décisions concernant le développement régional doivent se faire au contact direct des réalités locales.



Revenant sur la situation socioéconomique de la région, Abdoulaye Cissé dresse un tableau préoccupant. « Kolda bat le record des chantiers inachevés avec son aéroport et son université oubliés », soutient-il, pointant du doigt des infrastructures stratégiques laissées à l’abandon. À cela s’ajoute, selon lui, le fait que « Kolda fait partie des régions les plus déshéritées du Sénégal », confrontée à de nombreux défis en matière d’emploi, d’éducation et de développement économique.



Autant de raisons qui, de l’avis de M. Cissé, devraient pousser le Président de la République à inclure Kolda dans sa tournée économique. « La venue du Chef de l’État au Fouladou serait un signal fort, porteur d’espoir pour des populations qui se sentent marginalisées », conclut-il, appelant à une prise en compte équitable de toutes les régions du sud dans les politiques publiques.