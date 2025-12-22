Plan Diomaye pour la Casamance : le PROVALE-CV crée près de 4 000 emplois directs à Ziguinchor

La tournée économique du président de la République Bassirou Diomaye Faye en Casamance (sud) met en lumière l’impact concret des investissements publics sur l’emploi et la production agricole. À Coubalan, dans le département de Bignona, le Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur (PROVALE-CV) a présenté des résultats jugés « structurants » pour la région de Ziguinchor, où près de 4 000 emplois directs ont déjà été créés.S’exprimant devant le chef de l’État, le coordonnateur du projet, Younoussa Mballo, a indiqué que « 3 886 emplois directs ont été générés dans la seule région de Ziguinchor grâce aux aménagements de périmètres agricoles équipés de mini-forages, de systèmes solaires et de clôtures réalisés par le PROVALE-CV ». À l’échelle nationale, ces interventions ont permis la création de « 37 620 emplois directs et 58 783 emplois indirects » dans huit régions du pays.Les réalisations du projet couvrent une superficie totale de 2 049 hectares, aménagés sous forme de mini-périmètres agricoles solarisés, avec l’installation de 1 137 systèmes solaires. Selon Younoussa Mballo, le PROVALE-CV a également intégré l’aquaculture comme activité complémentaire, avec la mise en place de 53 fermes aquacoles, dont huit dans une phase pilote, certaines étant directement couplées aux périmètres agricoles.Sur le volet du désenclavement, 27 kilomètres de pistes rurales ont déjà été aménagés sur les 166 kilomètres programmés dans la région de Ziguinchor, facilitant l’accès aux zones de production. Le projet a aussi contribué à la mise à niveau de 18 PME agricoles locales, dans le cadre d’un partenariat avec la Direction de la mise à niveau, et à l’installation d’unités de transformation entièrement alimentées à l’énergie solaire.Dans le sous-secteur aquacole, le PROVALE-CV a permis la réalisation, à Thiadiaye, de « la plus grande unité de production d’alevins d’Afrique de l’Ouest », dotée d’une capacité de 10 millions d’alevins, avec une production actuelle estimée à deux millions. Une unité de fabrication d’aliments pour poissons est également en cours d’achèvement à Fatick.Par ailleurs, l’exploitation d’un bassin hydro-agricole a permis de libérer 1 050 hectares au profit de 21 villages, appelés à être organisés en coopératives agricoles communautaires afin d’assurer une production sur douze mois, informe Aps. Le ministre de l’Agriculture, Mabouba Diagne, a précisé que le site visité par le chef de l’État a, à lui seul, permis de récupérer 550 hectares. « La création de coopératives agricoles communautaires sur ces bas-fonds va booster la production agricole du pays », a-t-il affirmé, soulignant la forte implication des femmes et des jeunes dans ces exploitations.