Détention de Farba Ngom, Mabintou Diaby et Cie : le Médiateur de la République se saisit du dossier

Répondant à l’alerte de l’Alliance Sauver le Sénégal (ASS), le Médiateur de la République, Demba Kandji, a annoncé qu’il va instruire le dossier concernant l’état de santé et les conditions de détention de plusieurs personnalités, dont le maire d’Agnam, Farba Ngom.

Saisi par courrier le 4 décembre 2025 par Babacar Mbaye Ngaraf, président de l'Alliance Sauver le Sénégal (ASS), M. Kandji n’a pas tardé à réagir. Dans une correspondance datée du 16 décembre, il a indiqué que « ses services allaient assurer l’instruction de cette demande d’intercession. »



Cette saisine vise spécifiquement selon « Les Echos », à examiner la situation médicale de Farba Ngom, Mabintou Diaby, Khadim Bâ (Locafrique) et Maodo Malick Mbaye, entre autres. Babacar Mbaye Ngaraf et ses camarades demandent au Médiateur, un examen approfondi de la situation médicale générale des détenus susmentionnés ainsi qu’une évaluation des mesures prises par l’Administration pénitentiaire pour garantir leur accès aux soins et la formulation de recommandations aux autorités compétentes pour prévenir toute violation de leurs droits.



Le président de l’ASS s’est félicité de la « promptitude » de Demba Kandji, voyant dans cette réponse « un signal fort pour le respect de la dignité humaine au sein du système carcéral sénégalais. »