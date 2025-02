Ama Baldé vs Franc : un choc explosif, l'arène en ébullition ce dimanche

Franc (écurie Jambaar Academy Wrestling) et Ama Baldé (écurie Falaye Baldé) vont livrer le choc Parcelles Assainies-Pikine ce dimanche 16 février 2025, à l'arène nationale.

Franc veut affirmer sa domination en lutte avec frappe après une série impressionnante de 13 victoires en autant de sorties .

Pour sa part, Ama Baldé vise une 15ème victoire en 18 combats après son dernier succès face à Gris Bordeaux.

Mais ce combat ne sera pas la seule attraction, d'autres duels sont aussi au programme. Lac Rose face à Lys Ndiago, il y aura le derby lébou entre Domou Dangou et Thiatou Yoff.



Les amateurs de la lutte auront également l'occasion de suivre les duels entre Nandy Fall et Niang Mballo, Ndiguel et Bulldozer, Sokhou Bou Ndaw et Mbacke Faye, Ndiaga ThiaThiam Libidor, entre autres combats.

L'arène nationale sera en ébullition ce dimanche avec l'énorme choc qui va opposer Baldé (Falaye Baldé) et Franc (Wrestling Academy). Un derby entre Pikine et Parcelles Assainies qui promet des étincelles.