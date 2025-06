Duel Saint-Étienne - PSV pour le jeune Abdoulaye Faye

Tout juste reléguée en Ligue 2 après une saison décevante en Ligue 1, l'AS Saint-Étienne veut se reconstruire rapidement et viser une remontée immédiate. Dans cette optique, les Verts s'activent déjà sur le marché des transferts, et une piste chaude mène à Abdoulaye Faye, défenseur central de 20 ans, actuellement au BK Häcken (Suède).



Formé à la prestigieuse académie Diambars FC, Faye s'est imposé comme un jeune talent très prometteur, reconnu pour sa rigueur défensive, sa solidité dans les duels et sa qualité de relance. Depuis son arrivée en Allsvenskan, il attire l'attention de nombreux clubs européens.



Estimé à près de 5 millions d'euros, Faye ne sera pas bradé par son club. Un montant conséquent pour Saint-Étienne, qui devra également faire face à la concurrence du PSV Eindhoven, également séduit par le profil du jeune sénégalais.



Malgré les obstacles, l'intérêt des Verts pour Abdoulaye Faye témoigne de leur volonté de miser sur des profils jeunes et ambitieux pour rebâtir une équipe compétitive et retrouver rapidement l'élite.