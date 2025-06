Thiès : quatre (4) individus arrêtés pour vol, selon la Police

En ces temps de fête les agressions et vols sont de plus en plus fréquents. Dans sa mission d’assurer la sécurité, le poste de Police des Parcelles Assainies de Thiès a procédé à l'interpellation de quatre (04) individus suite à un vol commis dans un domicile situé au quartier Grand Standing de Thiès.



Selon les informations données par la direction de la Police nationale, la perquisition effectuée aux domiciles des mis en cause a permis la découverte "d'une arme à feu de marque revolver avec ses neuf (09) cartouches, une quinzaine de téléphones portables, un réfrigérateur, une cuisinière, une tablette, un sac d'oignons, un sac de pommes de terre".



Par ailleurs, les présumés voleurs sont placés en garde à vue en attendant que l’enquête se poursuit.