FSF : Mady Touré officialise sa candidature et dévoile sa vision

Mady Touré, président fondateur de Génération Foot, a officiellement annoncé sa candidature à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). Quatre ans après une première tentative infructueuse face à Me Augustin Senghor, le dirigeant sportif revient avec une ambition renouvelée : "mettre ses compétences au service d'une fédération plus forte, plus inclusive et tournée vers l'avenir."



Dans une déclaration ferme et inspirée, Mady Touré a affirmé vouloir instaurer une gouvernance moderne, axée sur la transparence, le développement des jeunes talents et la professionnalisation des structures locales :



"Mon ambition est de mettre en pratique une vision claire et audacieuse pour l'avenir de notre football, avec des bases solides et durables."



Sa candidature, perçue comme celle d'un acteur de terrain profondément ancré dans la formation, pourrait bien rebattre les cartes au sein d'un paysage footballistique en pleine mutation. S'il refuse de faire de la précédente défaite un frein, Mady Touré s'appuie sur l'expérience acquise et les enseignements tirés de sa première campagne pour se repositionner comme une alternative crédible.



Alors que l'ère Augustin Senghor semble toucher à sa fin, la bataille pour le fauteuil de président s'annonce intense. Mady Touré, déjà soutenu par une frange significative d'acteurs du football local, espère incarner le renouveau que réclament de nombreuses voix au sein du sport roi sénégalais.