Décès de Nicolas Diop : ministre de la Culture, artistes et animateurs lui rendent un vibrant hommage

L’animateur hip hop, Yussu Dumbia alias YDEE, a rendu un hommage bouleversant à celui qu’il considérait comme un frère : « Il était incontournable, il a beaucoup donné au rap sénégalais, des carrières ont démarré à partir de sa voix, et il était la voix de l’une des meilleures émissions du hip hop Galsen au temps. Il aimait la paix, il était discret et toujours souriant ».





Fatim O’, ancienne collègue à la RFM, a elle aussi partagé son chagrin : « On a grandi ensemble, mais on ne vieillira pas ensemble… Dieu l’a décidé ainsi. Je t’aime et je t’aimerai pour toujours… », a témoigné la présentatrice de Cofee Time.