Amadou Ba à Ousmane Sonko : "Un chef de gouvernement ne crie pas au scandale"

La campagne électorale pour les élections législatives prévue le 17 novembre 2024 a déjà débuté, même avant l'heure officielle. Dans la soirée du mercredi 16 octobre, le parti au pouvoir, Pastef Les Patriotes, a organisé un direct animé par son président, Ousmane Sonko, pour inciter ses militants et responsables politiques à contribuer financièrement à leur campagne, avec des montants allant de 1 000 à 5 millions de FCFA. De son côté, Amadou Ba, leader de l'opposition et tête de liste de la coalition "Jam ak Jarin", a rendu visite au mouvement des femmes de son parti situé aux Parcelles Assainies.



Dans son discours, Amadou Ba a annoncé son retour sur la scène politique, entraînant son choix de rester silencieux face à la gestion du nouveau régime. Il a exhorté ses militants et sympathisants à se mobiliser sur le terrain.



« La campagne en vue des législatives qui va démarrer bientôt est une campagne de responsabilité et de décision. Et il ne peut y avoir que deux choses : soit vous êtes fatigués de la situation actuelle du pays et vous voulez vous en sortir, vous votez pour la coalition "jam ak jarin", nous avons la solution. Soit vous continuez à subir », a déclaré en wolof, l’ancien Premier ministre sous Macky Sall.



Et de poursuivre : « J’avais pris congé, mais je suis de retour. Si je faisais souvent des sorties pour m’exprimer, ils seraient les premiers à dire qu’on cherche à leur nuire. C’est pourquoi j’avais opté pour le silence. Je les regardais faire, mais je savais, qu’ils en arriveraient là. Il n’est pas tard pour se rattraper, et ça ce n’est pas mon travail, c’est le vôtre. Il est temps que vous parliez à vos enfants. Il est temps que vous parliez avec vos époux, il est temps d’en parler sur les marchés, les mosquées, d’en parler autour de vous, de façon convaincante sans frustrer personne. Mais on ne peut forcer personne. Nous voulons la victoire pour le Sénégal, car nous sommes tous fatigués, nous souffrons tous ensemble, mais nous avons la solution ».



Concernant les sorties de l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko, Amadou Ba a estimé que « la position d’un gouvernement, c’est d’être présent quand tout va bien et de rassurer quand les choses ne sont pas bonnes. Un chef de gouvernement ne crie pas au scandale », a-t-il lancé à l'endroit du leader de Pastef.