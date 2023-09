Amadou Ba, candidat de BBY : Macky Sall convoque Abdoulaye Daouda Diallo

Le Premier ministre, Amadou Ba a été choisi candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) pour la présidentielle du 25 février 2024. Mais ce choix ne fait pas l’unanimité. Ce qui a poussé le ministre de l’Agriculture, de l’équipement rural et la souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye à démissionner.



Pour éviter l’éclatement de la coalition Benno Bokk Yakaar, le Président Macky Sall décide de « prendre les choses en main ». Selon l’Observateur, le chef de l’Etat convoque Abdoulaye Daouda Diallo dans les prochaines heures. Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) faisait partie des prétendants pour la candidature de la coalition de la mouvance présidentielle.



D’après le même journal, on lui prête l’ambition d’aller à la présidentielle 2024, mais sa rencontre avec le Président Macky Sall pourrait être décisive pour son choix.



Toujours à Benno, Mame Boye Diao a convié la presse ce mardi. Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, également candidat malheureux pour la candidature de BBY va certainement se prononcer sur le choix de Amadou Ba.