Amadou Ba candidat de Benno: la réaction des Sénégalais (Vox pop)

Amadou Ba a été finalement désigné candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), pour la présidentielle de février 2024 à l’issue de plusieurs semaines d’attente et presqu’un an après sa nomination. Des Sénégalais croisés au quartier Liberté 5 considèrent que « Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yakkar pourrait être l’homme idéal pour diriger le pays parce qu’il est expérimenté en politique après avoir occupé plusieurs postes au sein du gouvernement ». D’autres, pas surpris de ce choix de Macky Sall, estiment que « le prochain élu sera désigné par la population en fonction des votes et de leur candidat ».

Ina Badji (Stagiaire)

