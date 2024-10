Amadou Ba en campagne à Diamal, Boulel et Gnibi déclare: « le Sénégal est à l’arrêt depuis le changement de régime »

«La politique n’est un terreau fertile pour le mensonge, la calomnie… », a lancé Amadou Ba à Diamal devant ses alliés de la Coalition “Jamm Ak Njariñ” et les populations de ladite localité venues lui témoigner leur fidélité. Amadou a s'est rendu chez le guide religieux de Diamal, Elhadj Modou Mame Cissé pour solliciter des prières et bénédictions.



Le leader de la Coalition a fait cap sur Boulel. Sur les lieux, l’ancien Premier ministre, a prêché la paix et la concorde nationale. "Une paix", d’après lui, qui doit "transcender les clivages et chapelles politiques".

"notre œuvre sera bâtie sur la vérité pour qu’au moment de rendre compte que nous répondions de nos engagements et de nos promesses", a-t-il lancé.



Ainsi, Amadou Ba s’engage à offrir aux jeunes, aux femmes et à tous les citoyens de ce pays, s'il obtient la majorité " un cadre adéquat pour s’épanouir et se réaliser".





À Gnibi, le président du mouvement la "Nouvelle Responsabilité" a évoqué la crise qui sévit dans le monde rural et les prévisions de mauvaises récoltes pour cette année faites par plusieurs spécialistes. À ce propos, renseigne-t-il, "les nouvelles autorités doivent soutien et assistance aux populations qui naturellement auront besoin de ce réconfort".



La tête de liste nationale de la Coalition “Jamm Ak Njariñ” s'est prononcé sur les difficultés auxquelles font face les éleveurs. "Ces derniers", précise-t-il, "font les frais du coût exorbitant des aliments de bétails mais aussi du fléau lié au vol de bétails". Comme solution, Amadou Ba, en appelle à un vote massif au profit de “Jamm Ak Njariñ”. Selon ses arguments : " s’emparer de l’Assemblée nationale permettra de rectifier le tir et ainsi redémarrer la marche en avant du Sénégal, à l’arrêt depuis le changement de régime".



A noter aussi que l’ancien Premier ministre est attendu à Koungheul où il doit tenir un meeting avant que le convoi ne poursuive sa route vers Tambacounda où il passera la nuit. Au moment où ces lignes sont écrites, Amadou Ba n'est toujours pas entré à Koungheul mais les populations attendent toujours.