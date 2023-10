Amadou Ba, membre du directoire de Pastef arrêté

Me membre du directoire du parti Pastef, Amadou Ba, qui est passé sur le plateau Midi Keng de PressAfrik, il y a quelques semaines, a été arrêté vendredi soir, a informé Me Clédor Ciré Ly.



« Je viens d’être informé que amadou ba du Pastef membre du directoire du parti Pastef vient d’être arrêté par la section de recherche », a-t-il écrit dans une note d’information.



Avant d’ajouter: « La politique de persécution et de tentative de démantèlement d’une organisation politique par l’état du Sénégal continue. Tout le monde y passera avant le 25 février 2024 ».



Amadou Ba a été cueilli juste après l’émission Ndoumbélane dont il était l’un des invités.