Amadou Ba tire sur Sonko: « Depuis son installation, il fait du surplace, du pilotage à vue, des promesses sans lendemain »

En marge de la conférence de presse, Amadou Ba n'a pas manqué à Ousmane Sonko et à son gouvernement. Le leader du mouvement « Nouvelle Responsabilité » accuse le régime en place de faire du surplace et du pilotage à vue. L'ancien Premier ministre accuse son successeur de manquer à ses devoirs et de recourir à l’intimidation.



« Aujourd'hui, il est clair que nous sommes dirigés par un gouvernement qui n’arrive pas à prendre la pleine mesure des enjeux. Depuis son installation, qu'avons-nous vu ? Du surplace, du pilotage à vue, des promesses sans lendemain et surtout l'absence de solutions concrètes pour répondre aux préoccupations urgentes de notre peuple. Et pendant ce temps, les problèmes persistent et s’aggravent », a lancé Amadou ​lors d’une conférence de presse ce lundi, au siège du Parti socialiste (PS), qui sert également de quartier général à la coalition Jam Ak Njariñ.



Le leader de « Nouvelle Responsabilité » accuse à son tour le régime en place de faillir à ses responsabilités et de faire dans l’intimidation. « Au lieu de s’attaquer aux vrais défis », indique Amadou Ba, « l’équipe actuelle préfère la menace, l’intimidation et la division. Elle cherche à faire taire les voix discordantes plutôt que de rassembler et de construire un avenir commun ».



Et de poursuivre : « Je tiens à rappeler que je ne laisserai aucune diffamation ternir mon nom ni entacher mon parcours. J'ai toujours respecté la loi et les principes de justice et j’exige que ces principes me soient également appliquée », a averti Amadou Ba.