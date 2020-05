Amadou Bamba Dramé, prêcheur déclaré positif au Coronavirus à Sédhiou : "Je demande pardon à tout le monde"

Amadou Bamba Dramé, le prêcheur qui a introduit le Coronavirus à Sédhiou, une ville située au sud du Sénégal, regrette son acte. Dans des propos rapportés par nos confrères de L'Observateur ce samedi 2 mai, il demande "pardon à tout le monde" avant de dénoncer un fait.



"Je suis prêcheur dans une radio communautaire de la place à Sédhiou. Ce sont les médecins qui m'ont confirmé ma maladie dimanche dernier entre 20h et 21h. Je ne peux que rendre grâce à Dieu et son Prophète (Psl). J'accepte et je supporte ma maladie. Je suis musulman et je peux qu'accepter la volonté divine", a dit le prêcheur avant de rendre hommage aux autorités sanitaires.



Revenant sur la manière dont il a attrapé la maladie, M. Dramé a retracé son parcours. C'est fin mars que je suis allé à Louga. C'est peut être dans cette ville ou sur le chemin du retour à Sédhiou que j'ai attrapé la maladie. Je ne crois pas avoir attrapé la maladie dans mon village. C'est moi qui l'ai introduit pour dire vrai. L'information selon laquelle j'ai contaminé 25 personnes dans mon village m'a été rapportée ici à Kolda sur mon lit d'hôpital. Cela m'a fait mal, mais je le remets entre les mains de Dieu, qui en a décidé ainsi".



Amadou Bamba Dramé a regretté son acte. Il dit avoir appris que sa maman fait partie des personnes qui ont été contaminées. Cependant il dénonce certains propos qui lui ont été attribués. "Ce que je regrette surtout ce sont les propos de certains internautes. Je dois vous avouer que depuis je suis interné à l'hôpital. Je n'ai adressé la parole à aucun journaliste. Ils ne doivent point salir mon nom. Je demande en ce mois bénis de ramadan, pardon à tout le monde car nous sommes tous des parents".