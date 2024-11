Ambassade du Sénégal à Ottawa : une enquête de l’IGE révèle des malversations financières à plus de 3,5 milliards de CFA

Une enquête de l’Inspection générale d’État (IGE) a révélé des irrégularités financières graves sur la période 2019-2023, impliquant l’ambassade du Sénégal à Ottawa. Selon le journal Libération, une plainte pour "détournement et escroquerie sur les deniers publics" a été déposée par l’Agent judiciaire de l’État (AJE).



Au cœur de l’affaire se trouvent des transactions douteuses entre la représentation diplomatique et une société dénommée Ace Building, qui avait obtenu, de manière irrégulière, le marché de réfection de l’ancien siège de l’ambassade pour un montant de 3,5 milliards de FCFA, ainsi qu’un contrat de travaux d’architecture de 36,9 millions de FCFA.



L’ambassade aurait également prétendu louer un hangar à cette même société pour stocker son matériel pendant trois ans. Toutefois, il s’est avéré que l’adresse supposée du hangar était "fictive." Malgré cela, des paiements ont été effectués intégralement à Ace Building.



L’enquête révèle également "la disparition de toutes les pièces comptables liées à ces opérations. Les anciens responsables affirment que les documents de gestion de 2019 auraient été détruits à cause de l’amiante lors des travaux. Quant aux documents couvrant la période 2020-2023, censés avoir été laissés sur place, la nouvelle équipe n’a retrouvé aucune trace."



L’affaire, désormais portée devant la justice, soulève de nombreuses questions sur la gestion des fonds publics et les pratiques au sein de certaines représentations diplomatiques sénégalaises.