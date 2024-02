Ambiance catastrophique, critique, rumeurs sur Hervé Renard : Emerse Faé se livre sur le miracle ivoirien de la CAN

Dans un entretien accordé au journal espagnol AS, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire est revenu sur sa prise de fonction lors de la CAN 2024.



Un miracle. Dans la bouche d’Emerse Faé, sélectionneur de la Côte d’Ivoire, la qualification pour les 8es de finale de la CAN 2024 est encore une énigme pour l’ancien défenseur du FC Nantes. « C’était très difficile, je n’arrivais pas à croire que nous avions perdu 4-0 (contre la Guinée équatoriale) et que nous étions presque éliminés », avoue-t-il à AS. Critiqué de toute part, Jean-Louis Gasset sera poussé vers la sortie avant de prendre les rênes de l’OM.



L’entraîneur français laissera sa place à Emerse Faé, qui reprendra un groupe abattu après le premier tour. « L’ambiance dans le vestiaire était catastrophique, personne ne parlait, tout le monde avait le visage couvert et les yeux pleins de larmes », se rappelle-t-il, après la lourde défaite contre la Guinée équatoriale.



Dépêché à la hâte par la Fédération pour reprendre une équipe en perdition, l’ancien entraîneur de l’équipe réserve du Clermont Foot a porté les Éléphants jusqu’au titre continental, à domicile contre le Nigeria (2-1).



« Le président m’a appelé pour me demander si je me sentais capable de remplacer l’entraîneur démissionnaire, et je n’ai pas hésité à relever le défi, même avec les rumeurs sur Hervé Renard », confie-t-il. Un défi accompli à merveille puisqu’il a été, récemment, confirmé à son poste de sélectionneur.