Amélioration de l’enseignement technique et scientifique : le BST de Kolda en modèle malgré les défis

Malgré des contraintes logistiques et matérielles notoires, le Bloc Scientifique et Technologique (BST) de Kolda s’impose comme un acteur majeur dans la promotion de l’enseignement scientifique au Sénégal. L’établissement a organisé le weekend la première édition de sa Journée Scientifique, une initiative saluée par la communauté éducative pour sa pertinence et sa portée.



Lors de cette rencontre, le Directeur du BST, M. Aly Diao, a mis en lumière les performances remarquables de son établissement. « L’année dernière, nous avons enregistré un seul échec au BFEM, soit un taux de réussite de 99,35 % », a-t-il fièrement déclaré. Il a également souligné un taux d’orientation vers les filières scientifiques atteignant 65,16 %, ce qui place le BST de Kolda à la 2e position au niveau national, juste derrière celui des Parcelles Assainies, sur un total de 28 blocs scientifiques du pays.



Cependant, ces résultats ne doivent pas occulter les difficultés que traverse l’établissement. Parmi les obstacles les plus notables, M. Diao a cité l’éloignement géographique du BST par rapport aux collèges polarisés, un facteur qui contribue parfois à l’abandon des élèves. Il a également évoqué les conditions précaires de la salle informatique, rendue presque inutilisable par des infiltrations d’eau et un matériel obsolète.



La Journée Scientifique n’était donc pas qu’une simple célébration, mais un véritable plaidoyer pour un meilleur accompagnement de l’enseignement scientifique. « Pour nous, il est question d’interpeller les consciences de la communauté éducative sur l’importance des enseignements-apprentissages dans les disciplines scientifiques », a affirmé M. Diao. Selon lui, dans un Sénégal en voie de développement, il est crucial de former des cadres scientifiques capables de transformer les ressources naturelles du pays pour accéder à la souveraineté économique.



L’événement a été ponctué d’expositions de projets scientifiques et technologiques réalisés par les élèves, démontrant la vitalité, la créativité et les compétences des jeunes apprenants du BST. Une initiative saluée par le représentant de l’Inspecteur d’Académie, M. Sabaly, Inspecteur de Vie scolaire, qui a recommandé à l’administration du BST de pérenniser cette journée et de l’ouvrir à d’autres établissements, en organisant des olympiades scientifiques pour stimuler l’excellence et primer les élèves les plus méritants.



Dans un contexte où le Sénégal ambitionne de renforcer son capital humain dans les domaines scientifiques et techniques, le BST de Kolda, par son engagement et ses résultats, apparaît comme un exemple inspirant de résilience et de détermination.