Grande Mosquée de Dakar : L’Imam Moussa Samb prône l’unité et la solidarité islamique

Dans son sermon, l’Imam ratib de la Grande Mosquée de Dakar, El Hadj Moussa Samb, a délivré un message fort axé sur les valeurs fondamentales de l’islam. Il a souligné l’importance du vivre-ensemble, en insistant sur le partage, la solidarité et l’entraide comme piliers d’une société harmonieuse.



« Dieu nous a déjà montré la voie : nous aimer, nous respecter, nous soutenir. Ce ne sont pas uniquement les liens de sang qui font de nous des proches. En tant que musulmans, nous sommes tous frères », a-t-il rappelé.



Revenant sur les enseignements du pèlerinage à la Mecque, l’imam a souligné la portée universelle de la foi. « Le pèlerinage nous apprend que, malgré nos différences de langue et de culture, c’est la foi qui nous unit. À la Mecque, que l’on soit Japonais, Américain ou Sénégalais, on devient frères dans la spiritualité », a-t-il déclaré.



El Hadj Moussa Samb a également averti que la prière seule ne suffit pas : « Pour évoluer ensemble, il faut cultiver l’amour sincère, faire le bien autour de nous, bannir la négativité et privilégier l’unité. C’est à travers cette posture positive que nous pourrons réussir nos projets ».