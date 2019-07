Amical : Chelsea s’offre le Barça pour les premières de Griezmann et De Jong

L’ère d’Antoine Griezmann débutait ce mardi au Japon. Le Barça affrontait Chelsea en match amical avec le Français titulaire pour sa première sous son nouveau maillot. Il débutait en pointe dans un 4-3-3 aux côtés de Dembélé, aligné côté droit, et Collado à gauche. Les deux Busquets évoluaient dans l’axe en compagnie de Riqui Puig. Enfin derrière, Ter Stegen était protégé avec une défense composée de Sergi Roberto, Piqué, Umititi et Jordi Alba. Chelsea se présentait sous une forme de 4-2-3-1. Le jeune Mount évoluait en soutien d’un trio Pulisic-Abraham-Pedro. Sous la chaleur lourde de Saitama, la rencontre débutait sur un rythme assez lent.



Le Barça prenait le contrôle du jeu et avait du mal à glisser dans les 30 mètres adverses, notamment à cause de pas mal d’erreurs de relance. Souvent isolé de ses partenaires sur le flanc droit, Dembélé exagérait son côté solitaire en tentant trop régulièrement la solution individuelle. Les Blues jouaient un peu plus les attaques directes. Le duo Jorginho-Kovacic parvenait à casse le bloc équipe barcelonais et a lancé leurs coéquipiers offensifs. Umtiti dégageait un premier ballon chaud (8e). Abraham lui ne profitait pas du but grand ouvert après la frappe repoussée de Pulisic (23e). Les tentatives de Mount (25e) et Pulisic (28e) ne faisaient guère mieux.



Griezmann et De Jong commencent par une défaite

Finalement, Abraham profitait d’un ballon perdu par Sergio Busquets devant sa surface pour ouvrir le score (0-1, 34e). Les débats se rééquilibraient un peu à l’approche de la pause. Dembélé s’illustrait toujours dans ses mauvais choix (31e), en ne remisant surtout pas sur Griezmann seul face au but (42e). L’ancien de l’Atlético, remuant et cherchant beaucoup le jeu en remise, à défaut d’avoir pesé véritablement sur le terrain, aura eu une tentative à se mettre sous la dent. Mais, trop excentrée, sa frappe terminait deux bons mètres à côté (45e+1).



L’attaquant sortait à la pause, comme l’ensemble de son équipe. Valverde procédait à une large revue d’effectif et faisait entrer des joueurs comme De Jong, Lenglet, Rafinha, Alena ou encore Malcom. Dans cette nouvelle configuration, le Barça se montrait beaucoup plus agressif sur le porteur de balle et tranchant dans ses intentions offensives. Rafinha (54e, 61e), Carles Perez (55e, 57e) et Carles Alena (59e) ne convertissaient pas leurs franches occasions. Les changements ont fait beaucoup plus de bien aux Catalans qu’aux Anglais mais le temps fort culé s’arrêtait là. Entré à l’heure de jeu, Barkley armait un joli tir à l’entrée de la surface et marquait le but du break (0-2, 81e). La réaction d’orgueil, une magnifique frappe de Rakitic dans la lucarne (1-2, 90e+2) ne suffisait pas. Pour la première de De Jong et de Griezmann, le Barça s’incline.