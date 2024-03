Amical : l’équipe du Sénégal en quête d’un nouveau souffle face au Gabon

Les « Lions » reprennent du service. Presque deux mois après le fiasco de Yamoussoukro, lors de la dernière CAN 2023, où ils ont été éliminés en 8èmes par la Côte d'Ivoire (1-1, TAB 4-5), les protégés d'Aliou Cissé remettent les godasses. Le Sénégal se mesure au Gabon de Gernot Rohr en match amical international, ce vendredi, à 19h30 GMT, au stade de la Licorne, à Amiens.



La bande à Kalidou Koulibaly voudra gagner pour rectifier les erreurs du passé afin de se projeter avec plus certitude vers le futur. Il s'agit de partir sur de nouvelles bases pour effacer les traumatismes de janvier dernier en Côte d'Ivoire.



À trois mois de la suite des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, il faudra pouvoir asseoir une équipe compétitive pour juin, où on affrontera la RD Congo (3 juin à Diamniadio) et la Mauritanie (10 juin à Nouakchott).



Après cette fenêtre de juin, les Lions vont en- chaîner avec les éliminatoires de la CAN Maroc-2025, entre septembre et novembre, avec 6 matchs en 3 mois, dont 2 par mois.



En réussite en match de préparation depuis que Cissé a pris les rênes du groupe, l'équipe nationale est en quête d'un 15e succès en amical sur 27 sorties.





Amical : Programme



Stade de la Licorne



Vendredi 22 mars 2024



19h30 Sénégal / Gabon