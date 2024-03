Amical : le Sénégal s’impose facilement 3-0 face au Gabon

Deux mois après son élimination en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations par la Côte d’Ivoire, l’équipe nationale du Sénégal s’est rebifée ce vendredi en amical face au Gabon. Les « Lions » se sont imposés (3-0) devant les « Leopards ».



Les « Lions » ont réussi à ouvrir le score après 12 minutes de jeu. Sur un corner repoussé, le ballon revient aux pieds de Lamine Camara, qui effectue un nouveau centre. Ce dernier est touché par le gabonais Aaron Appindangoye, trompant ainsi son propre gardien. Un contre son camp qui permet au Sénégal de mener (1-0).



Titularisé pour la première fois en équipe nationale, le jeune Mikayil Ngor Faye a permis aux « Lions » de doubler la mise à la 46e minute. Le défenseur, sur une récupération, a décoché un missile sur la lucarne qui n’a laissé aucune chance au gardien adverse.

Sadio Mané, entré en cours de jeu a contribué à la victoire de son équipe face au Gabon lors du match amical en inscrivant le troisième. Le numéro 10 des « Lions » a marqué par la même occasion son 42e but en sélection, confirmant ainsi son statut de meilleur buteur l’équipe nationale du Sénégal.



A noter que Mikayil Ngor Faye, Seydou Sano ont été titularisés. Habib Diarra est entré en cours de jeu débuté.



Sadio Mané, entré en cours de jeu et a contribué à la victoire de l’équipe face au Gabon lors du match amical en inscrivant le troisième but (3-0). L’attaquant des « Lions » a marqué par la même occasion son 42e but en sélection, confirmant ainsi son statut de meilleur buteur l’équipe nationale du Sénégal.



Le Sénégal va affronter en amical le Bénin le 26 mars 2024 au stade de la Licorne, à Amiens, en France.