Amicaux Sénégal - Tunisie : Ngagne Desagana Diop tire un bilan positif des deux matchs

Sénégal et la Tunisie ont livré deux matchs amicaux (lundi et mercredi) de haute facture. Les deux équipes ont rendu de belles copies. Ces rencontres ont permis surtout à Ngagne Desagana Diop de faire une revue d’effectif en direction de la fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket, prévue du 22 au 24 novembre, à Dakar.



Sur le plan comptable, le sélectionneur national a tiré un bilan positif sur l'ensemble des deux matchs avec une victoire de chaque côté.



« C’est un bilan positif. Comme je l'ai dit la dernière fois, bien sûr, on veut gagner, mais c'est aussi pour voir les jeunes jouer. Surtout, aujourd'hui, on a 6 à 7 jeunes qui n'ont jamais joué un match comme ça. L'essentiel était de les faire jouer et de faire des Erreurs. Je pense que jouer ce genre de match va beaucoup nous aider dans le futur. Ces jeunes ne feront pas les mêmes erreurs, s'ils sont dans le groupe pour l’Afrobasket », a confié Ngagne Desagana Diop au journal Record.



Les « Lions » ont inscrit 126 points contre 129 encaissés. Cela montre le travail à faire dans ces deux secteurs. Les hommes de Ngagne ont fait 34 pertes de balle, soit une moyenne de 17 par match. Les Tunisiens ont fait 32 pertes de balle.



« Sur les deux matchs, l'équipe sénégalaise présente une moyenne d'évaluation de 67 contre 62,5 contre celle tunisienne. En somme, on peut-dire que l'équipe s'est bien comportée dans l'ensemble. Il faudra s'améliorer en défense et éviter les pertes de balle. Cela demande beaucoup d'efforts collectifs et de la patience », a souligné le sélectionneur.



« Il faut qu'on continue à travailler »



Au terme de la dernière rencontre amicale, Desagana Diop se dit satisfait de la mentalité de son groupe qui s'est battu, malgré les erreurs notées dans le jeu.



«Le shooting n'est pas notre point fort, mais on va continuer à travailler cela. C'est pourquoi quand on shoot, on va rapidement aux rebonds pour avoir une seconde chance. J'ai vu les erreurs qu'on a faites en séance d'entraînement et ils l'ont répété. Moi, je suis fier d'eux parce qu'on a été mené de 15 points et ils se sont battus. La défense était là, même, on ne pouvait pas scorer. On a perdu avec 5 points d'écart, il faut qu'on continue à travailler », a analysé l’ancien joueur de la NBA.



L’équipe du Sénégal va disputer la deuxième fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket (22-24 novembre). Le Sénégal est dans le groupe C avec le Gabon, le Rwanda et le Cameroun.