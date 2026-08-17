Aminata Touré : «Sur les 19 communes de Kédougou, les 16 maires sont membres de Kiiraay»

Dans un contexte de rupture politique entre Diomaye Faye et son ex-Premier ministre Ousmane Sonko, l’implantation de Kiiraay - Les patriotes républicains (parti présidentiel) se poursuit sur le terrain. Dans une publication sur Facebook, ce lundi 17 août, Aminata Touré, Haut représentant du président de la République, a annoncé que 16 maires des 19 communes de la région de Kédougou (sud-est) appartiennent désormais à sa formation politique.



«J’ai présidé hier, dimanche 16 août, à Kédougou, la réunion des responsables politiques de Kiiraay-Les Patriotes Républicains de la région, en présence des maires de Dindéfélo, Bandafassi, Dimboli, Nénéficha, Kérôye, Dakatéli, Sabadola-Khossanto, Oubadji et Dar Es Salam et des présidents de conseil départemental de Salemata et de Saraya. Il est à noter que sur les 19 communes de la région de Kédougou, les 16 maires sont membres de Kiiraay», s’est réjouie l’ancienne Première ministre sous Macky Sall et très proche de Diomaye Faye.



Par ailleurs, elle a rappelé que les orientations du président du parti Bassirou Diomaye Faye quant à l’installation des cellules de base dans les quartiers et villages de toute la région «seront validées lors de la venue prochaine des commissaires politiques», ajoutant que les responsables politiques «présents se sont engagés à travailler dans la solidarité et l’unité».



Cette mobilisation de Kiiraay intervient alors que les élections locales devraient avoir lieu en janvier 2027. Une probable dissolution de l’Assemblée nationale en décembre 2026, pourrait même conduire à des élections législatives anticipées.