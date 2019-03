Amis et proches de Karim Xrum Xax se cotisent et paient l’amende sur le champ au Tribunal

Les membres du Mouvement "Nittou Deug", les amis et proches de Karim Xrum Xax n’ont pas voulu que leur acolyte reste des minutes de plus en prison. Aussitôt que le Juge Moustapha Sarr a déclaré coupable Abdou Karim Gueye alias Karim Xrum Xax avec une amende de 50.000 francs CFA, ils se sont retrouvés pour mobiliser la somme.



Après quelques apartés et concertations, ils ont pu, séance tenante, réunir la somme représentant le montant de l’amende avant de la mettre sur la table du Juge.



L’amende étant réglée, Abdou Karim Gueye ne devrait pas passé la nuit en prison. Il pourrait ainsi recouvrer la liberté une fois, les formalités d’usage bouclées avec l’administration pénitentiaire.