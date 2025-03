Amnistie : Le NFA s’oppose à la loi d’interprétation et saisit les représentations diplomatiques au Sénégal

La proposition de loi d’interprétation de la loi d’amnistie portée par le député de Pastef, Amadou Ba, continue de susciter des réactions. Le NOUVEAU FRONT / FORCE ALTERNATIVE (NFA) est monté au créneau, annonçant avoir officiellement saisi les représentations diplomatiques présentes au Sénégal.



Dans un communiqué, le NFA précisé que cette correspondance, intitulée « Dénonciation de la tentative de perversion de l'esprit de la loi d'amnistie n° 2024-09 du 13 mars 2024 », vise à alerter sur des « dérives préoccupantes menaçant l’État de droit et la stabilité du pays ».



« Nous tenons à souligner que cette initiative met en lumière les dangers liés à l’adoption imminente d’une loi d’interprétation, susceptible de compromettre la réconciliation nationale et d’aggraver les tensions sociales et politiques. Loin d’être une mesure anodine, cette loi porte atteinte au principe fondamental d’égalité devant la loi, fragilise la sécurité juridique et renforce les risques de dérives partisanes », souligne le communiqué.



À travers cette démarche, le NOUVEAU FRONT / FORCE ALTERNATIVE exprime ses attentes notamment : « L’abandon pur et simple du projet de loi d’interprétation ; l’abrogation intégrale de la loi d'amnistie ; la mise en place d’une commission d’enquête internationale pour établir les responsabilités des événements tragiques de 2021-2024 et la préservation de l’État de droit et des libertés fondamentales afin d’éviter toute dérive autoritaire. »



Le NFA appelle l’ensemble des citoyens sénégalais à rester mobilisés, vigilants et engagés pour défendre les valeurs démocratiques de notre chère nation. « Plus que jamais, l’heure est à la solidarité et à la justice pour garantir un avenir pacifique et équitable à toutes et tous », conclut le communiqué.