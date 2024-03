Amnistie: les familles des victimes de Ziguinchor dans les rues

C'est ce jeudi 7 mars 2024 que la société civile et les familles de victimes des troubles politiques occasionnant une trentaine de morts dans la région de Ziguinchor vont déposer une déclaration de marche pacifique.



Les organisateurs de cette contestation pacifique et populaire comptent exiger la lumière sur la mort de leurs parents et des blessés des tensions politiques nourries depuis 2021, nous apprend Les Echos.



Cette marche verra la participation des autres familles venues de Bignona et de la station balnéaire de Cap Skirring qui a aussi enregistré des victimes.