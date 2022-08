Ancelotti confirme le départ de Casemiro en conférence de presse

Ce n’est plus une rumeur insistante et sérieuse. C’est devenu une réalité. Casemiro a décidé de quitter le Réal Madrid pour signer à Manchester United.



En conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti admet que Casemiro est proche de quitter le Real Madrid pour rejoindre le club anglais.



« J'en ai discuté avec lui. Il veut essayer un nouveau défi, le club le comprend. Casemiro, en raison de ce qu'il a fait et de la personne qu'il est, nous devons respecter ce souhait. Il y a des négociations, ce n'est pas officiel, il est toujours notre joueur mais il veut partir. S'il le fait, nous avons les ressources nécessaires pour le remplacer », a affirmé le technicien italien.