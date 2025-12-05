CAN 2025 : le CNRA exige des justificatifs pour les droits de diffusion au Sénégal

Pour la retransmission, la distribution et la diffusion des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025 sur le territoire sénégalais, le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) appelle les ayants-droits à mettre à sa disposition les documents justificatifs.
Dans un communiqué, l’organe de régulation précise que la retransmission, la distribution et la diffusion des compétitions sportives internationales sont conditionnées par l’acquisition de droits qui y sont relatifs.
« Aux termes de l’article 7 de la loi n° 2006-04 du 04 janvier 2006, le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel veille à la libre et saine concurrence entre les entreprises de communication audiovisuelle », peut-on lire dans le communiqué.
En application de la réglementation, le CNRA invite les éditeurs, distributeurs et diffuseurs qui ont l’intention de retransmettre, distribuer ou diffuser les matchs de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 sur le territoire sénégalais, à mettre à sa disposition les justificatifs de leurs droits qui y sont relatifs au plus tard le mercredi 10 décembre 2025 à 12 heures.
