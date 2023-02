Ancienne Piste de Ouakam: 308 individus interpellés dont 207 étrangers

Le brigade de Ouakam a effectué vendredi dernier une opération de sécurisation à l'Ancienne piste de Ouakam. Et celle-ci a conduit à l'interpellation de 308 personnes dont 293 pour vérification d'identité. Dans le lot, on compte 207 Guinéens de Conakry dont 16 femmes.



Les gendarmes ont aussi procédé à 15 arrestations, dont deux pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis en temps de nuit portant sur deux téléviseurs et des bijoux en or; une pour trafic de chanvre indien et blanchiment de capitaux et douze autres pour détention et usage de chanvre indien.



Un important lot de matériels a été saisi lors de ces opérations en plus de 1,250 kilogramme de chanvre. Il s'agit de 4 motos supposées volées, 8 coupe-coupe; 1 pistolet factice; 2 téléviseurs présumés volés ainsi que les bijoux en or entre autres.