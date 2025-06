Justice : Guy Marius Sagna relaxé dans l’affaire qui l’opposait au général Moussa Fall

La chambre correctionnelle a rendu son verdict ce lundi dans l’affaire qui opposait l’activiste et député Guy Marius Sagna à l’ancien Haut commandant de la Gendarmerie nationale, le général Moussa Fall. En appel, la juridiction a infirmé le jugement rendu en première instance, prononçant la relaxe de M. Sagna.



Dans une publication sur sa page Facebook, le député s’est réjoui de cette décision fait la décision en première instance: « J'avais été condamné contre le général Moussa Fall, l'ancien Haut commandant de la Gendarmerie nationale sénégalaise, après avoir fait 10 jours de prison, à trois mois de prison avec sursis et 200.000 FCFA d'amende. »



Il poursuit: « J'avais fait appel de cette décision de justice. Aujourd'hui, la chambre correctionnelle a infirmé le jugement. Statuant à nouveau, la justice a décidé la relaxe, c'est-à-dire : le tribunal m'a déclaré non coupable des accusations du général Moussa Fall. »



Guy Marius Sagna a tenu à saluer le travail de ses avocats et à rendre hommage à deux figures du barreau.



« Je rends hommage à Me Koureichi Ba qui m'avait aussi défendu en première instance. Cette décision de justice est aussi un hommage posthume à ce géant du barreau sénégalais. Je remercie Me Moussa Sarr, mon ami et frère, un autre géant du barreau sénégalais dont les plaidoiries, savoureux délices, ont été mises au service du peuple sénégalais. »