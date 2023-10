Ancienne piste Mermoz: les bulldozers rasent tout devant la tristesse des ouvriers occupants

L'ancienne piste a été quasiment foudroyée ce dimanche. Les bulldozers avec l’appui des forces de l’ordre, (gendarmerie et la police) sont entrés en action. Cette piste, jadis très occupée, a été mise sens dessus-dessous. Des panneaux, enseignes, devantures, étales, kiosques et autres ont été détruits devant le regard impuissant de leurs propriétaires. La colère et la déception étaient ainsi à leur comble.



Effectuée par de gros camions accompagnés de pelles mécaniques, de bulldozers et des pick-up d’éléments du Groupement Mobile d’Intervention (GMI), l’opération de désencombrement à l'ancienne piste a surpris tout un monde qui opérait sur les lieux. La pelle mécanique fonce sur les clôtures, les grilles et autres.



Les propriétaires et occupants des commerces et autres officines sur le trottoir ont regardé avec anxiété le déroulement des opérations.



Plus la pelle mécanique avançait, plus la tension montait d’un cran.



La gendarmerie et la police ont barricadé tout le périmètre. Plus de 20 voitures de la gendarmerie et la police ont été mobilisées pour déguerpir les mécaniciens et autres ouvriers de l'ancienne piste de Mermoz. Aucun accès sur les lieux n’était autorisé.



Regardez !