Angleterre: décès du défenseur britannique du Morecambe FC

Alors qu'on n'a pas encore fini de pleurer la disparition de l' attaquant de l’Universitatea Cluj, en D2 roumaine, Joseph Bouasse, brutalement décédé à l’âge de 21 ans dans la nuit de dimanche à lundi suite à un arrêt cardiaque, l'on nous apprend le décès de Christian Mbulu. Il s'agit du défenseur britannique du Morecambe FC décédé ce mardi à l'âge de 23 ans.



« Tout le monde au Morecambe FC est profondément attristé d'apprendre la mort de Christian Mbulu et souhaite exprimer ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis en cette période très triste », a réagi son club sur Twitter.



Transféré en janvier dernier au club de League Two (D4), il était notamment passé par Millwall et le club écossais de Motherwell.