Affaire Yakaar-Teranga : la société civile exige toute la lumière sur les 55 millions de dollars évoqués par le Premier ministre

Trois organisations de la société civile sénégalaise, l'Organisation pour la Solidarité et le Développement de l'Intérêt des Citoyens (OSIDEA), l'ONG 3D et le Forum du Justiciable ont adressé une demande explicite de clarification à la direction générale de Kosmos Energy Sénégal. Dans une correspondance transmise le 10 septembre 2026, ces entités sollicitent des détails précis sur les conditions contractuelles, financières et juridiques du retrait de la firme pétrolière du bloc gazier stratégique Yakaar-Teranga.



Cette démarche citoyenne fait suite aux récentes déclarations publiques perçues comme contradictoires sur la transaction. Alors que les autorités avaient initialement annoncé le 22 avril 2026 la reprise de la licence par PETROSEN « sans aucune contrepartie financière pour le Sénégal », le Premier ministre Al Amine Lô a évoqué, lors de sa Déclaration de Politique Générale du 8 septembre 2026 devant l'Assemblée nationale, une somme de 55 millions de dollars (environ 30 milliards de F CFA) liée au dossier et devant revenir à l'État. Afin de faire toute la lumière sur ces montants et la nature exacte de l'accord, les signataire, Cheikh Oumar Sy (OSIDEA), Moundiaye Cissé (ONG 3D) et Babacar Ba (Forum du Justiciable) demandent la communication des documents contractuels dans le respect des règles de confidentialité.