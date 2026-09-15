« Le Maroc continuera de défendre ses droits » : Le patron du foot marocain avertit avant le premier verdict du TAS

Le président de la Fédération marocaine de football, Fouzi Lekjaa, est revenu sur « le différend concernant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 contre le Sénégal ». Affirmant que « l'équipe sénégalaise avait enfreint le règlement en quittant le terrain pendant les événements de la finale », il a souligné l'engagement de son pays à « appliquer la loi et les règlements ».



Dans un entretien accordé au magazine Jeune Afrique et relayé par le site Shorouk News, M. Lekjaa a précisé que le Maroc « continuera de défendre ses droits devant les autorités compétentes », rappelant qu'une première audience devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) est fixée au 8 octobre, tout en notant qu'elle « ne sera que la première d'une procédure qui pourrait nécessiter d'autres audiences, et ne constituera donc pas nécessairement la date du jugement définitif dans cette affaire ».



Par ailleurs, M. Lekjaa a abordé le dossier de l'organisation conjointe de la Coupe du monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Tout en affirmant son attachement aux règles de la FIFA, il a insisté sur « le droit du Royaume, en tant que représentant du continent africain, de défendre ses chances d'accueillir la finale ». À ses yeux, organiser la finale en Afrique pour la deuxième fois de l'histoire constituerait « une étape importante, dans le cadre du renforcement de l'intégration culturelle et du rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée et le continent africain ».