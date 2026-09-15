« Le Maroc continuera de défendre ses droits » : Le patron du foot marocain avertit avant le premier verdict du TAS

Le président de la Fédération marocaine de football, Fouzi Lekjaa, est revenu sur « le différend concernant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 contre le Sénégal ». Affirmant que « l'équipe sénégalaise avait enfreint le règlement en quittant le terrain pendant les événements de la finale », il a souligné l'engagement de son pays à « appliquer la loi et les règlements ».
Dans un entretien accordé au magazine Jeune Afrique et relayé par le site Shorouk News, M. Lekjaa a précisé que le Maroc « continuera de défendre ses droits devant les autorités compétentes », rappelant qu'une première audience devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) est fixée au 8 octobre, tout en notant qu'elle « ne sera que la première d'une procédure qui pourrait nécessiter d'autres audiences, et ne constituera donc pas nécessairement la date du jugement définitif dans cette affaire ».
Par ailleurs, M. Lekjaa a abordé le dossier de l'organisation conjointe de la Coupe du monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Tout en affirmant son attachement aux règles de la FIFA, il a insisté sur « le droit du Royaume, en tant que représentant du continent africain, de défendre ses chances d'accueillir la finale ». À ses yeux, organiser la finale en Afrique pour la deuxième fois de l'histoire constituerait « une étape importante, dans le cadre du renforcement de l'intégration culturelle et du rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée et le continent africain ».
Dans un entretien accordé au magazine Jeune Afrique et relayé par le site Shorouk News, M. Lekjaa a précisé que le Maroc « continuera de défendre ses droits devant les autorités compétentes », rappelant qu'une première audience devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) est fixée au 8 octobre, tout en notant qu'elle « ne sera que la première d'une procédure qui pourrait nécessiter d'autres audiences, et ne constituera donc pas nécessairement la date du jugement définitif dans cette affaire ».
Par ailleurs, M. Lekjaa a abordé le dossier de l'organisation conjointe de la Coupe du monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Tout en affirmant son attachement aux règles de la FIFA, il a insisté sur « le droit du Royaume, en tant que représentant du continent africain, de défendre ses chances d'accueillir la finale ». À ses yeux, organiser la finale en Afrique pour la deuxième fois de l'histoire constituerait « une étape importante, dans le cadre du renforcement de l'intégration culturelle et du rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée et le continent africain ».
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