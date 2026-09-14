Tournoi UFOA-A U17 : le Sénégal affrontera la Guinée en demi-finale

“Les Lionceaux” feront face à la Guinée, jeudi, au stade Lat Dior de Thiès.

Le Sily U17 a validé son billet pour le dernier carré ce lundi, après sa victoire (2-1) contre le Mali, en match comptant pour la troisième journée de la poule B.

Avec une victoire et une défaite, la Guinée termine deuxième de son groupe derrière la Sierra Leone, qui compte une victoire et un match nul.

Finaliste de la précédente édition, le Mali est, pour sa part, éliminé de la compétition. Les Aiglons ont enregistré un match nul et une défaite dans ce tournoi.

Les “Lionceaux” tenteront de décrocher leur qualification pour la finale jeudi à partir de 16 heures, toujours au stade Lat Dior de Thiès.

Dans l’autre demi-finale, la Gambie sera opposée à la Sierra Leone à 19 heures.

La finale est programmée dimanche au stade Lat Dior.

Champion d’Afrique en titre, le Sénégal a remporté les deux dernières éditions du tournoi qualificatif de l’UFOA/A des moins de 17 ans.

L’équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans connaît désormais son adversaire en demi-finale du tournoi qualificatif à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) U17 de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A).