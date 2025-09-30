Réseau social
Annoncé comme avocat de Madiambal Diagne, Me Demba Ciré Bathily rectifie et parle « d’erreur »



Annoncé comme avocat de Madiambal Diagne, Me Demba Ciré Bathily rectifie et parle « d’erreur »
Me Demba Ciré Bathily a tenu à rectifier une information relayée par Madiambal Diagne, qui l’annonçait comme faisant partie de ses avocats. L’avocat précise qu’il s’agit d’une erreur.
 
 « Je viens de lire dans un post que je serais parmi les avocats de Mr Madiambal Diagne par ses soins. Je tiens à préciser que je ne fais pas partie de ses avocats et que c’est sûrement par erreur que ce post a été fait », a écrit sur Facebook.
 
Me Bathily a ajouté que son cabinet assure plutôt la défense de Mouhamed Diagne, son beau-fils, « qui n’a rien à voir avec les faits incriminés ».
 
 
Moussa Ndongo

Mardi 30 Septembre 2025 - 19:43


