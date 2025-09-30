Annoncé comme avocat de Madiambal Diagne, Me Demba Ciré Bathily rectifie et parle « d’erreur »

Me Demba Ciré Bathily a tenu à rectifier une information relayée par Madiambal Diagne, qui l’annonçait comme faisant partie de ses avocats. L’avocat précise qu’il s’agit d’une erreur.
« Je viens de lire dans un post que je serais parmi les avocats de Mr Madiambal Diagne par ses soins. Je tiens à préciser que je ne fais pas partie de ses avocats et que c’est sûrement par erreur que ce post a été fait », a écrit sur Facebook.
Me Bathily a ajouté que son cabinet assure plutôt la défense de Mouhamed Diagne, son beau-fils, « qui n’a rien à voir avec les faits incriminés ».
