Annonce imminente de la composition du nouveau Gouvernement depuis la Présidence

La composition du nouveau Gouvernement sera dévoilée dans quelques instants depuis la Présidence de la République.
Autres articles
-
Gamou de Tivaouane : le ministre de l’Intérieur appelle au renforcement de la cohésion nationale
-
Apologie du blanchiment d’argent: Cheikh Yerim promeut l’économie criminelle, selon Amadou Ba
-
Plan de redressement: le malaise institutionnel révélé par le dernier Conseil des ministres (Par Thierno Bocoum)
-
Primature : Ousmane Sonko a reçu une délégation de la Banque islamique de développement
-
Affaire Farba Ngom : des organisations plaident pour la prise en compte des conclusions médicales dans la nouvelle demande de liberté provisoire