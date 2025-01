Annulation de la conférence de presse du CDEPS : la Maison de la Presse sort de son mutisme

Selon le communiqué signé par le directeur des relations avec la presse et les partenaires pour les associations regroupant des professionnels et/ou le patronat, la conférence de presse n'a pas pu se tenir à cause du non-respect des procédures administratives requises pour l'accès aux locaux. Il est précisé que les organisateurs d'événements dans ces espaces doivent soumettre une demande écrite de mise à disposition d'une salle au Directeur Général de la Maison de la Presse. Cette formalité permet à l'administration de planifier les activités en fonction de la disponibilité des espaces.

"Ce formalisme, qui n'a pas été respecté par les organisateurs, permet à nos services de planifier les activités suivant la disponibilité des espaces", a expliqué le communiqué. Les autorités ont ainsi souligné que la mission principale de la Maison de la Presse Babacar Touré est de fournir un cadre fédérateur et de soutien aux professionnels de la presse sénégalaise, en répondant à leurs besoins en termes d'autonomie, d'échanges et de renforcement des capacités.



Le communiqué a également indiqué que, suite à cette situation, le CDEPS a rectifié son erreur en adressant une demande écrite, datée du 20 janvier, et signée par son président, pour la mise à disposition d'une salle. Cette demande ayant été validée, la conférence de presse du CDEPS pourra désormais se tenir le mercredi 22 janvier 2025, à 11 heures, à la Maison de la Presse Babacar Touré.



Ainsi, la conférence de presse du CDEPS, initialement reportée, se tiendra bien à la Maison de la Presse le 22 janvier, dans un contexte toujours marqué par la crise médiatique au Sénégal, que l'organisation souhaite aborder avec les journalistes nationaux et internationaux.