Annulation du décret sur la CENA : "Une décision historique pour la démocratie sénégalaise" (Ndiaga Sylla et Cie)

Dans un arrêt rendu ce 22 mai 2025, la Cour suprême du Sénégal a invalidé le décret n°2023-2152 portant nomination des membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA). "Cette décision historique réaffirme la suprématie du droit et l'indépendance des institutions", peut-on lire dans le communiqué des requérants.



Les plaignants, Maître Abdoulaye Tine et Ndiaga Sylla, se félicitent de cette annulation qui sanctionne selon eux : "La violation de la permanence de la CENA (articles 4 et 7 du Code électoral), l'atteinte aux droits des électeurs (article 5), le mépris des standards internationaux d'impartialité électorale'".



"'La Cour rappelle que la démocratie ne se négocie pas", souligne le texte, ajoutant que cette décision "protège la CENA des interférences politiques et garantit la confiance citoyenne".



Les auteurs du communiqué rendent hommage aux différents acteurs de cette victoire juridique : "aux magistrats de la Cour suprême, aux avocats Maître Macodou Ndour, Me Demba Ciré Bathily et Me Moussa Sarr, aux médias et à la société civile, piliers de ce combat'".



Ils lancent un double appel aux autorités pour "l'appliquer sans délai de l'arrêt pour une CENA légale et indépendante". Mieux, ils leurs demandent de "garantir des élections libres, loin des calculs partisans".



Le document de conclure : "Cette nouvelle décision de la Cour suprême marque un nouveau triomphe démocratique du peuple sénégalais à travers la primauté de l'État de droit", avant de scander : 'Vive le Sénégal démocratique ! Vive l'État de droit !'"