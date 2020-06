Voilà deux rendez-vous qui devraient agiter le milieu de la boxe. Selon les déclarations du promoteur Eddie Hearn à SkySports, les boxeurs britanniques Anthony Joshua et Tyson Fury ont trouvé un accord pour deux combats probablement à l'été 2021.



« Il est juste de dire que (Joshua et Fury) sont d'accord sur les conditions financières du combat, a déclaré Hearn. Nous sommes dans un bon endroit. Il est juste de dire qu'en principe, les deux gars ont accepté ce combat. Deux combats. »



Et même si le promoteur de Joshua reste prudent puisque beaucoup de détails restent à régler, les deux poids lourds semblent au moins d'accord sur l'aspect financier qui est évidemment le point central des négociations.



L'occasion donc pour les amateurs de boxe de voir s'opposer deux têtes d'affiche de la boxe mondiale (Joshua détient les ceintures IBF, WBA et WBO alors que Fury celle de la WBC) qui restent chacun sur des combats explosifs face à Ruiz pour Joshua et Wilder pour Fury, avec à chaque fois un succès.



L’Equipe