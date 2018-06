Anticipés Philosophie: des manquements graves notés dans l'épreuve de commentaire

Le professeur Aly Khoudia Diaw a relevé des manquements graves au niveau de l'épreuve du commentaire de philosophie de ce matin. Ainsi, il invite les acteurs à corriger rapidement sinon les candidats seront dans des difficultés.



"Ils ont donné 3 sujets, et le 3ème sujet est le commentaire de textes. Sur ce sujet, ils ont juste donné le titre et le texte. Ainsi, ils ont omis de donner les références où le texte est tiré. Ce qui n’est pas normal", a déclaré le professeur.



Le sociologue d'ajouter: "je considère que c’est une erreur, soit une omission. Dans tous les cas, c’est dangereux pour les professeurs et pour les élèves". Parce que, explique-t-il, quand on donne un texte tiré d’un ouvrage, il faut donner les références de l’ouvrage.



A cet effet, M. Diaw trouve que cette erreur peut impacter sur le traitement du texte, "parce que quand on vous demande de faire un commentaire de texte, vous êtes obligés de signaler le contexte dans lequel l’auteur écrit l’ouvrage. Et c’est à partir de là que l’élève pose le problème".